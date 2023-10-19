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رئيسة المفوضية الأوروبية: خطر اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وغزة "حقيقي"

منذ 40 ثانية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس، أن خطر اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وغزة “حقيقي”.

وأضافت في كلمة بمعهد هدسون في واشنطن أن الحوار بين إسرائيل ودول الجوار يجب أن يستمر.

وقالت “نرى شوارع العرب يملأها الغضب في أنحاء المنطقة… ومن ثم فإن خطر الاتساع إقليميا حقيقي”.

وتشن إسرائيل حربا ضد حماس في قطاع غزة بعد هجوم مباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وبحسب مسؤولي الصحة الفلسطينيين فإن حصيلة الضربات الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى أكثر من 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح.

كما تدور اشتباكات بين إسرائيل وحزب الله على الحدود اللبنانية.

وقالت فون دير لاين “إيران، راعية حماس، لا تريد سوى تأجيج نيران الفوضى. وروسيا، العميلة لدى إيران في زمن الحرب، تراقب عن كثب. روسيا وحماس متشابهتان”.

    المصدر :
  • رويترز

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