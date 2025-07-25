رئيسة المفوضية الأوروبية: سألتقي مع ترامب لمناقشة اتفاق التجارة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة إنها ستلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا الأحد لبحث العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة إكس “اتفقت مع الرئيس الأمريكي بعد مكالمة جيدة معه على عقد اجتماع في اسكتلندا يوم الأحد لمناقشة علاقات التجارة عبر الأطلسي وكيفية الحفاظ على متانتها”.

وقال ترامب اليوم الجمعة إن هناك فرصة 50 بالمئة أو ربما أقل من ذلك لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن بروكسل “ترغب بشدة في إبرام صفقة”.

وأشارت المفوضية الأوروبية أمس الخميس إلى أن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة أصبح في المتناول، رغم تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109.01 مليار دولار) حال انهيار المحادثات.