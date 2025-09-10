رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقترح تدابير جديدة تستهدف إسرائيل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين وتعليقاً جزئياً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ليستهدف المسائل المتعلقة بالتجارة.

وأضافت فون دير لاين في تصريحات أدلت بها خلال خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أن المفوضية ستضع الدعم الثنائي لإسرائيل قيد التعليق دون التأثير على عمل المجتمع المدني الإسرائيلي ولا عمل “ياد فاشيم” وهو المركز الرئيسي لذكرى “المحرقة اليهودية” (الهولوكوست) في إسرائيل.

واقترحت المفوضية من قبل الحد من استفادة إسرائيل من برنامجها الأساسي لتمويل الأبحاث لكنها لم تفلح في حشد الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتنفيذ تلك الخطوة.

وقالت فون دير لاين إن المفوضية ستفعّل حاليا ما بوسعها بمفردها.

وأضافت أن المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار قطاع غزة.

إلى ذلك اعتبرت فون دير لايين أن مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب.

وأردفت قائلة “ما يحدث في غزة هزّ ضمير العالم. أشخاص يقتلون وهم يتسوّلون الحصول على طعام. أمهات يحملن أطفالا أمواتاً. هذه الصور كارثية”.

وختمت “من أجل الأطفال، من أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا”.

وفي وقت سابق نددت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، منتقدة فشل بلدان الاتحاد الأوروبي في التحرّك لوضع حد لها.

وقالت ريبيرا، وهي سياسية إسبانية، في كلمة ألقتها في معهد الدراسات السياسية بباريس، إن “الإبادة الجماعية في غزة تسلط الضوء على عجز أوروبا عن التحرك والتحدث بصوت واحد، في وقت تعم الاحتجاجات المدن الأوروبية تنديدًا بالحرب في القطاع المحاصر والمدمر”.

ويعد هذا أول تصريح من نوعه يصدر عن مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية بشأن حرب غزة.

وتعكس هذه التصريحات عمق الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين شنت إسرائيل هجومًا واسعًا على غزة ردًّا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة.

ففي حين تؤكد دول مثل ألمانيا وفرنسا على “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، دعت دول أخرى، بينها إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا، إلى وقف ممارسات الإبادة بحق الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و231 شهيدا و161 ألفا و583 جريحا معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.