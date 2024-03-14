رئيسة المفوضية الأوروبية: غزة تحتاج 500 شاحنة مساعدات يوميا

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس 14 آذار/مارس الجاري أن هناك حاجة إلى دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى قطاع غزة يوميا، وسط تفاقم حملة التجويع التي تشنها إسرائيل على سكان القطاع شمالا وجنوبا.

وفي منشور لها عبر منصة “إكس”، قالت فون دير لاين إن مبادرة إرسال المساعدات الإنسانية من جزيرة قبرص إلى غزة، ليست بديلا لوصول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية.

وأكدت على ضرورة أن يكون “الممر البحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة جزءا من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر كافة الطرق، بما في ذلك الطرق البرية الموسعة”.

وفي خطاب “حالة الاتحاد” في الثامن من مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبينا أن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل إلى غزة بحرا عبر الميناء.

وفي نفس اليوم، أعلن رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع فون دير لاين، اقتراب فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الأميركي، توجه عدد من سفنه إلى غزة لإنشاء ميناء مؤقت يسمح بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع.

وجراء الحرب والحملة الإسرائيلية، بات سكان غزة في الشمال والجنوب، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، واستشهد نحو 30 فلسطينيا بسبب سوء التغذية، وفق تقديرات وزارة الصحة في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، خلف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.