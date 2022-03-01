رئيسة المفوضية الأوروبية: مصير أوكرانيا على المحك

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في خطاب أمام البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، بعد كلمة عبر الفيديو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن مصير الاتحاد الأوروبي على المحك في الحرب الأوكرانية.

وأضافت: ”طريقة استجابتنا اليوم لما تقوم به روسيا سيحدد مستقبل النظام العالمي. مصير أوكرانيا على المحك ومصيرنا أيضا. يجب أن نبدي القوة الكامنة في أنظمتنا الديمقراطية“.

وقالت فون دير لايين: ”سنضيف ما لا يقل عن 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي للتعامل مع العواقب الإنسانية لهذه الحرب المأساوية، سواء في البلاد أو على اللاجئين“.

ووفقًا للأمم المتحدة، تسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا بنزوح مليون شخص داخل البلاد، فيما فرّ أكثر من 660 ألفًا إلى البلدان المجاورة.

وكانت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها قد أطلقت، الثلاثاء، نداء عاجلا لجمع 1,7 مليار دولار؛ بهدف تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.

ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيساهم 1,1 مليار دولار في مساعدة ستة ملايين شخص في البلاد لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، وفق بيان صادر عن المنظمة التي قدرت كذلك أن 12 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة في أوكرانيا، بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين لاجئ تمكنوا من الفرار من المعارك إلى دول مجاورة.

وفي إطار الحرب المتواصلة، اتهم شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثّل أعضاء الاتحاد الأوروبي، روسيا بـ ”الإرهاب الجيوسياسي“ بعد غزوها أوكرانيا، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي.

وقال ميشال: ”ليست أوكرانيا وحدها التي تتعرض للهجوم، بل الهجوم يستهدف أيضا القانون الدولي والنظام الدولي القائم على قواعد الديمقراطية والكرامة الإنسانية. إنه إرهاب جيوسياسي واضح وبسيط“.

في المقابل، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الأوروبيين أن ”يثبتوا أنهم مع أوكرانيا“، مطالبا بانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال متوجّهًا عبر الفيديو إلى أعضاء المجلس الأوروبي: ”ستكون أوروبا أقوى بكثير بوجود أوكرانيا فيها (…) من دونكم، ستكون أوكرانيا وحيدة. لقد أثبتنا قوتنا وأظهرنا أننا مساوون لكم (…) لذا أثبتوا أنكم معنا وأنكم لن تتخلّوا عنّا“.