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رئيسة المفوضية الأوروبية منبهرة بسرعة أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي

منذ 42 دقيقة
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (الخميس 15-9-2022) إنها منبهرة بالسرعة التي تتقدم بها أوكرانيا في محاولتها للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف “عملية الانضمام تمضي جيدا على الطريق الصحيح. إنه لشيء مُبهر أن نرى السرعة والعزم والدقة التي تتقدمون بها”.

وأضافت فون دير لاين، التي وصلت إلى كييف أمس الأربعاء لمقابلة زيلينسكي، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يبذل قصارى جهده كي يضمن لأوكرانيا “مزيدا من الأعمال ومزيدا من الدخل”.

    المصدر :
  • رويترز

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