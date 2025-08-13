رئيسة المفوضية الأوروبية: موقف الحلفاء تجاه أوكرانيا بات أقوى

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عززوا موقفهم المشترك بشأن أوكرانيا.

وكتبت فون دير لاين على منصة إكس بعد حضور اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “أجرينا مكالمة جيدة للغاية”. وكان الاجتماع يهدف إلى تحديد ملامح اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.

وأضافت “عززت أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي اليوم الأسس المشتركة فيما يتعلق بأوكرانيا. سنواصل التنسيق الوثيق. لا أحد يريد السلام أكثر منا، سلاما عادلا ودائما”.

من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته عقب قمة عبر الإنترنت إن الزعماء الأوروبيين والرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي متحدون في عزمهم على إنهاء الحرب على أوكرانيا.

وأضاف روته أن “الكرة الآن في ملعب روسيا” وعبر عن تقديره “لقيادة الرئيس ترامب وتنسيقه الوثيق مع حلفائه” قبل اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة.

وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا سابقا أن بوتين وترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس. كما أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ذكر خلال زيارته لروسيا فكرة عقد لقاء ثلاثي يجمع بوتين وترامب وزيلينسكي، لكن الجانب الروسي امتنع عن التعليق واقترح التركيز على التحضير للقاء الثنائي.

من جانبه، قال بوتين إن لقاءه مع زيلينسكي ممكن لكنه يحتاج إلى ظروف مناسبة لم تتوفر بعد. فيما أكد زيلينسكي قبيل لقاء بوتين وترامب أنه لن يقبل بأي تنازلات إقليمية.