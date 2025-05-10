رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعم وقف إطلاق النار "غير المشروط" في أوكرانيا

دعمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم السبت وقف إطلاق النار المقترح غير المشروط لمدة 30 يوما في أوكرانيا.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض مزيد من العقوبات القاسية على روسيا في حال خرق وقف إطلاق النار.

وجاءت تصريحات فون دير لايين بالتزامن مع زيارة قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا إلى كييف لتأكيد تضامنهم مع أوكرانيا وتكثيف الضغط على موسكو لوقف إطلاق النار.

وكتبت فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي إكس “الكرة الآن في ملعب روسيا”.

وأضافت “نحن مستعدون لمواصلة الضغط القوي على روسيا وفرض مزيد من العقوبات القاسية في حالة خرق وقف إطلاق النار”.

Today, the Coalition of the Willing convened. We support the proposal for a full and unconditional 30-day ceasefire. It must be implemented without preconditions to pave the way for meaningful peace negotiations. The ball is now in Russia’s court. We stand ready to maintain… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 10, 2025

موافقة مشروطة

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، أن روسيا تؤيد تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما في الحرب الدائرة مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا الدعم مشروط بأخذ “الأمور الدقيقة” في الاعتبار بما يضمن جدية الطرح وفعالية تنفيذه.

وقال بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية إن “هذا الموضوع كان مطروحا من الجانب الأوكراني منذ فترة طويلة”، مضيفا أن “الرئيس فلاديمير بوتين أبدى تأييده للمبادرة بعد أن طرحتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ولكن مع بعض التحفظات”.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن “مناقشة وقف إطلاق النار تظل صعبة للغاية من دون التوصل إلى إجابات واضحة حول عدد كبير من التفاصيل الدقيقة المرتبطة بهذه الفكرة”.

وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في أوكرانيا يتطلب إنشاء آليات فعالة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان عدم خرقه من أي طرف.

ويأتي هذا التصريح في وقت يستمر فيه الصراع بين موسكو وكييف منذ أكثر من ثلاث سنوات وسط مساع دولية لإيجاد مخرج دبلوماسي يوقف نزيف الحرب التي أوقعت خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية.

الحزمة السابعة عشرة

وفي وقت سابق أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اعتماد الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا وذلك بحلول 20 مايو الجاري.

وقالت كالاس خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وارسو: “نحن نعمل على إعداد الحزمة السابعة عشرة من العقوبات، والتي آمل أن نكون مستعدين لاعتمادها خلال الاجتماع القادم لوزراء الخارجية المقرر عقده في 20 مايو الجاري”.

وكانت صحيفة “بوليتيكو” قد نقلت عن مصادر دبلوماسية في بروكسل أن الحزمة الجديدة تستهدف أشخاصا وشركات، مع التركيز بشكل خاص على ما يعرف بـ”أسطول الظل” من ناقلات النفط، دون أن تتضمن فرض قيود جديدة على منتجات قد تواجه معارضة من بعض الدول الأوروبية.

وفي وقت سابق كشف الموقع التحليلي”Castellum”، أن إجمالي عدد عقوبات الغرب ضد روسيا منذ عام 2014 وصل إلى ما يقرب من 29 ألف عقوبة، حيث احتلت أمريكا وكندا وسويسرا صدارة هذه الدول.

من جهتها، أكدت روسيا مرارا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات الغربية التي تفرض منذ سنوات، مشيرة إلى أن الغرب يرفض الاعتراف بفشل هذه الإجراءات.