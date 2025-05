رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعم وقف إطلاق النار "غير المشروط" في أوكرانيا

دعمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم السبت وقف إطلاق النار المقترح غير المشروط لمدة 30 يوما في أوكرانيا.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض مزيد من العقوبات القاسية على روسيا في حال خرق وقف إطلاق النار.

وجاءت تصريحات فون دير لايين بالتزامن مع زيارة قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا إلى كييف لتأكيد تضامنهم مع أوكرانيا وتكثيف الضغط على موسكو لوقف إطلاق النار.

وكتبت فون دير لاين على منصة التواصل الاجتماعي إكس “الكرة الآن في ملعب روسيا”.

وأضافت “نحن مستعدون لمواصلة الضغط القوي على روسيا وفرض مزيد من العقوبات القاسية في حالة خرق وقف إطلاق النار”.

Today, the Coalition of the Willing convened.

We support the proposal for a full and unconditional 30-day ceasefire.

It must be implemented without preconditions to pave the way for meaningful peace negotiations.

The ball is now in Russia’s court.

We stand ready to maintain…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 10, 2025