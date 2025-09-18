الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
رئيسة المفوضية الأوروبية: نريد إبرام اتفاق مع الهند هذا العام

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس إن الاتحاد الأوروبي يجب أن ينظر في إبرام اتفاقات تجارية مع دول مثل الهند، لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة التي تدفع التكتل إلى تنويع علاقاته بسبب الرسوم الجمركية التي تفرضها على الواردات.

وأردفت فون دير لاين تقول في مؤتمر مع قادة أعمال ألمان “نريد إبرام اتفاق مع الهند هذا العام”، موضحة أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد لها التزامه بهذا الهدف في مكالمة هاتفية أمس الأربعاء.

وأضافت “نجري محادثات مع جنوب أفريقيا وماليزيا والإمارات ودول أخرى”.

    المصدر :
  • رويترز

