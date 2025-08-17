رئيسة المفوضية الأوروبية: وقف إطلاق النار أقل أهمية من إنهاء القتل

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن مصطلح “وقف إطلاق النار” أقل أهمية من ضرورة وقف القتل.

وأضافت للصحفيين “ما يهم هو التأثير. ويجب أن يكون التأثير هو إنهاء القتل”.

وأردفت “إذن (المسألة) ليست المصطلح في حد ذاته؛ المهم هو المضمون. من المهم جدا عقد اجتماع ثلاثي في أقرب وقت ممكن… بين رؤساء أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا”.

في حين، قال زعماء أوروبيون من بينهم قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم سيرافقون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما يلتقي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن دعما له، وذلك في الوقت الذي يضغط فيه ترامب على أوكرانيا لقبول اتفاق سلام سريع.

وقبل يوم واحد من المحادثات مع ترامب، يستضيف المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماعا لحلفاء كييف اليوم الأحد لدعم موقف زيلينسكي، آملين على وجه الخصوص في الحصول على ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا تشمل دورا أمريكيا.

وبعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة في ألاسكا، يضغط ترامب على زيلينسكي للتوصل إلى اتفاق.وقالت مصادر إن ترامب وبوتين ناقشا مقترحات بأن تتخلى موسكو عن جيوب صغيرة من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها مقابل تنازل كييف عن مساحات شاسعة في أماكن أخرى.

وقد يكون من الصعب للغاية على أوكرانيا قبول بعض مطالب بوتين كما هي، مما ينذر بمحادثات متوترة بخصوص إنهاء أعنف حرب في أوروبا منذ 80 عاما والتي تسببت في مقتل أو إصابة أكثر من مليون شخص.

ويحرص الحلفاء الأوروبيون على مساعدة زيلينسكي على تجنب تكرار ما حدث في آخر اجتماع له في البيت الأبيض في فبراير شباط. وسار ذلك الاجتماع على نحو كارثي، إذ تعرض زيلينسكي خلاله للتوبيخ العلني من ترامب ونائبه جيه.دي فانس، متهمين إياه بعدم الامتنان وعدم الاحترام.

كما ستتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى واشنطن، وكذلك رئيس فنلندا ألكسندر ستوب ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني.

وقالت الحكومة الألمانية في بيان عن زيارة واشنطن “ستتناول المحادثات، من بين أمور أخرى الضمانات الأمنية والقضايا الإقليمية واستمرار دعم أوكرانيا في دفاعها في مواجهة العدوان الروسي”.

وأضاف البيان “ويشمل ذلك مواصلة الضغط بخصوص العقوبات”.

ويستضيف ماكرون وميرتس وستارمر اجتماعا عبر الإنترنت لما يعرف باسم “تحالف الراغبين” -وهو تجمع لحلفاء كييف- من الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد.

وترغب القوى الأوروبية في المساعدة في ترتيب اجتماع ثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي للتأكد من أن أوكرانيا لديها مقعد على طاولة المفاوضات ليتسنى لها تحديد مستقبلها.

كما يريدون ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة والقدرة على زيادة الضغط على موسكو إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول حكومي أوروبي “سيوضحون ما يعتبرونه أساسيا فيما يتعلق بالضمانات الأمنية: ما يمكنهم القيام به بأنفسهم، وما يقع على عاتق تحالف من المتطوعين، وما يتوقعونه من الولايات المتحدة”.

وأضاف “في الواقع، يتوقعون التزاما قويا للغاية”.

ومن جانبه، أطلع بوتين حليفه المقرب رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو على ما جرى في محادثات ألاسكا، كما تحدث إلى رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف. وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصالات هاتفية أمس السبت مع نظيريه التركي والمجري.

وكانت المجر من أعضاء الاتحاد الأوروبي المعارضين لجهود التكتل لعزل بوتين منذ أن أرسل قواته إلى أوكرانيا في غزو شامل في فبراير شباط 2022. وتحاول تركيا الحفاظ على قنوات دبلوماسية مفتوحة مع كل من أوكرانيا وروسيا.

وقال ترامب إن على أوكرانيا التوصل لاتفاق ينهي الحرب مع موسكو لأن “روسيا قوة كبيرة جدا، وهي ليست كذلك”.

وبعد قمة ألاسكا مع بوتين، أفاد مصدر مطلع بأن ترامب اتصل هاتفيا بزيلينسكي وأبلغه بأن زعيم الكرملين عرض تجميد معظم خطوط المواجهة إذا تخلت كييف بالكامل عن دونيتسك، وهي منطقة صناعية ومن بين أهداف موسكو الرئيسية.

وأضاف المصدر أن زيلينسكي رفض هذا الطلب. وتسيطر روسيا بالفعل على خُمس أوكرانيا بما يشمل نحو ثلاثة أرباع إقليم دونيتسك، الذي دخلته لأول مرة عام 2014.

وقال ترامب أيضا إنه يوافق بوتين الرأي بشأن ضرورة السعي للتوصل إلى اتفاق سلام دون أن يسبقه اتفاق لوقف إطلاق النار وهو ما تطالب به أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون.

ويمثل هذا تراجعا عن موقفه قبل القمة، عندما قال إنه لن يكون سعيدا ما لم يتسن الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وقال زيلينسكي إن إحجام روسيا عن وقف القتال من شأنه أن يعقد جهود إحلال سلام دائم. وكتب على إكس “وقف القتل عنصر أساسي في إنهاء الحرب”.