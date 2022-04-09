رئيسة المفوضية الاوروبية تحذر.. التفكك يهدد مستقبل روسيا

أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها كييف، الجمعة، أن روسيا مهددة ب”التفكك” بسبب العقوبات التي تفرض عليها، في حين أن لأوكرانيا “مستقبلا أوروبيا”.

وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي “ستغرق روسيا في التفكك الاقتصادي والمالي والتكنولوجي، في حين تسير أوكرانيا نحو مستقبل أوروبي”.

واضافت أن “معركتكم هي أيضا معركتنا. أنا هنا في كييف معكم اليوم لتوجيه رسالة بالغة القوة: الاتحاد الاوروبي الى جانبكم. نحن الى جانبكم”.

ونددت فون دير لايين بما حصل للمدنيين في بوتشا، الامر الذي نسبته اوكرانيا الى القوات الروسية التي احتلت هذه المدينة الصغيرة شمال غرب العاصمة الاوكرانية.

وقالت “لقد تحطمت إنسانيتنا في بوتشا”، واصفة أيضا مقتل خمسين مدنيا في قصف استهدف محطة كراماتورسك في شرق أوكرانيا قبل بضع ساعات بأنه “مروع”.

واكدت “أننا نستنفر قوتنا الاقتصادية لجعل (فلاديمير) بوتين يدفع ثمنا باهظا جدا”.

وأضافت فون دير لايين “أنا مقتنعة تمامًا أن أوكرانيا ستربح هذه الخرب، أن الديموقراطية ستربح هذه الحرب”.

وتابعت “سنعمل سويًا مع أوكرانيا لإعادة بناء أوكرانيا وهذا يعني استثمارات وإصلاحات هائلة، وهذا سيشكل وسيشقّ الطريق إلى الاتحاد الأوروبي”.

وفي إشارة إلى تطلع أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد، أكدت فون دير لايين “أننا معكم عندما تحلمون بأوروبا”.

وسلّمت زيلينسكي استبيانًا سيشكل “أساسا” للمحادثات في الأسابيع المقبلة. وقالت “هنا يبدأ مساركم نحو أوروبا والاتحاد الأوروبي”.

– “القيم نفسها” –

من جانبه، أكد المسؤول عن الشؤون الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل الذي كان موجودًا في كييف أيضًا، أن “وفدنا سيعود إلى كييف. أعتقد أنه نبأ مهمّ يجب إعلانه اليوم. وفدنا سيعود، الاتحاد الأوروبي يعود إلى كييف”.

وأعرب زيلينسكي عن “امتنانه الشخصي” على خمس رزم من العقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي على موسكو، لكنه اكد أن “هذا غير كاف”.

وقال “أريد أن أشكركم على الدعم المالي (لشراء) الأسلحة (…) أنا ممتنّ لهذا الدعم المالي لقدرتنا على الدفاع عن بلدنا”.

وتابع “لقد سلبوا منا الكثير من الأشياء، الأراضي والناس. يمكننا استعادة أراضينا، لكننا لا يمكننا أبدًا إعادة (الحياة إلى هؤلاء) الناس”.

وأكد أن “من أجل هذا كله، ينبغي على (روسيا) أن تتحمّل مسؤوليتها. لذلك أطلب منكم مساعدتنا بعقوباتكم. لا ينبغي سوى زيادتها”.

وأضاف “نتشارك القيم نفسها، ومن أجلها نحارب”.

وزارت فون دير لايين، الجمعة، بوتشا التي باتت رمزا لفظائع الحرب في اوكرانيا، يرافقها بوريل ورئيس الوزراء السلوفاكي ادوار هيغر.