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رئيسة الوزراء الإيطالية تتعهد بالتصدي للهجرة الغير نظامية

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2023 1:05 مساءً
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

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أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الأحد عن “بالغ الحزن” إزاء حادثة غرق قارب مهاجرين أودت بحياة العشرات وتعهدت بالتصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر حتى لا تحدث المزيد من المآسي.

وجاء في بيان صادر عن مكتبها أن “رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، تعرب عن بالغ حزنها على الأرواح العديدة التي فُقدت على أيدي مهربي البشر”.

وأضاف البيان “الحكومة ملتزمة بمنع انطلاق رحلات (المهاجرين) ومن ثم مثل هذه المآسي وستواصل ذلك، أولا وقبل كل شيء من خلال المطالبة بأقصى قدر من التعاون من دول الانطلاق (التي يبحر منها المهاجرون) والدول الأصلية (التي ينحدر منها المهاجرون)”.

هذا وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” ووكالات أنباء أخرى اليوم الأحد 26\2\2023 بمقتل ما لا يقل عن 30 شخصا إثر تحطم قارب كان يقل مهاجرين قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كالابريا.

وذكرت أنسا أنه تم العثور على نحو 27 جثة جرفتها الأمواج إلى شاطئ منتجع ستيكاتو دي كوترو بإقليم كروتوني، فيما تم رصد ثلاث جثث أخرى في المياه.

وأوضحت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء أن أكثر من 100 شخص كانوا على متن قارب المهاجرين وأنه تم إنقاذ نحو 50 شخصا.

وذكرت آكي أن القارب كان يقل مهاجرين من إيران وباكستان وأفغانستان وأنه تحطم إثر ارتطامه بصخور وسط أمواج عالية.

    المصدر :
  • رويترز

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