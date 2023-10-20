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رئيسة الوزراء الإيطالية ستحضر قمة مصر من أجل السلام

منذ 51 دقيقة
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

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قالت مصادر حكومية لرويترز إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ستزور مصر غدا السبت 21\10\2023 للمشاركة في قمة القاهرة الدولية للسلام في الشرق الأوسط.

وفيما ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي الجمعة أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستحضر اجتماعا حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية في مصر غدا السبت 21\10\2023.

وكانت كولونا قد سافرت بالفعل إلى القاهرة وبيروت وإسرائيل الأسبوع الماضي فيما تتطلع باريس إلى تقليل مخاطر التصعيد في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه لا يزال هناك احتمال أن يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماع.

كما وقالت مصادر إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ستحضر غدا السبت 21\10\2023 قمة القاهرة للسلام.

    المصدر :
  • رويترز

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