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رئيسة الوزراء الفرنسية: سنتناول "جميع الخيارات" لاستعادة النظام خلال الاجتماع مع ماكرون

30 - يونيو - 2023
من احداث اعمال الشغب في فرنسا

من احداث اعمال الشغب في فرنسا

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قالت إليزابيت بورن رئيسة الوزراء الفرنسية إن اجتماع الحكومة الطارئ الذي دعا الرئيس إيمانويل ماكرون لعقده في وقت لاحق اليوم الجمعة 30\6\2023 سيتناول “جميع الخيارات” لاستعادة النظام.

وأضافت بورن للصحفيين خلال زيارة لإحدى ضواحي باريس “الأولوية لضمان الوحدة الوطنية، والسبيل الوحيد لذلك هو استعادة النظام”.

وألقت الشرطة الليلة الماضية القبض على 667 شخصا بأنحاء البلاد بعد اندلاع أحداث عنف في مرسيليا وليون وبو وتولوز وليل في احتجاج لليلة الثالثة على التوالي على مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما، من أصل جزائري-مغربي، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

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