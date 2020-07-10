رئيسة بوليفيا تعلن إصاباتها بفيروس كورونا

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بعد أيام من الإعلان عن إصابة وزيرة الصحة البوليفية بفيروس كورونا ، أعلنت رئيسة بوليفيا، جانيني آنييس، الخميس، أنه ثبتت إصابتها “كوفيد-19”.

وقالت في تغريدة إنها في حالة “جيدة” وتواصل العمل وهي في العزل. وأضافت “معا سنتجاوز ذلك”.

وجاء التأكيد بعد أسبوع من إعلان وزيرة الصحة، ماريا إيدي روكا، إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة في بوليفيا، الأحد الماضي، أعلنت عن إصابة الوزيرة ماريا روكا أصيبت بفيروس كورونا وأن حالتها مستقرة، وذلك في ظل ارتفاع حاد في عدد الإصابات بالبلد الواقع بأميركا الجنوبية.

وأصبحت أميركا الجنوبية بؤرة الوباء حاليا، حيث تشهد البرازيل وتشيلي والمكسيك وبيرو على وجه الخصوص ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات، كما ارتفعت الإصابات في الأرجنتين وبوليفيا في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت بوليفيا التي يسكنها أكثر من 11.5 مليون نسمة أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض و1500 وفاة، وهي واحدة من أكثر الدول تضررا في العالم من حيث نسبة الوفيات من الإصابات.