الخميس 18 رجب 1444 ﻫ - 9 فبراير 2023 |
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رئيسة تايوان تتبرع براتب شهر لجهود الإغاثة من الزلزال في تركيا

منذ 55 دقيقة
رئيسة تايوان تساي إينج

رئيسة تايوان تساي إينج

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قال المكتب الرئاسي، الخميس، إن كل من رئيسة تايوان تساي إينج وين ونائب الرئيسة ويليام لاي سيتبرعان براتب شهر لجهود الإغاثة من الزلزال في تركيا، إضافة إلى المساعدات الحالية التي أرسلتها الجزيرة بالفعل.

وقال المكتب في بيان إن تساي ولاي، المتوقع على نطاق واسع أن يترشحا في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها العام المقبل، “يأملان في القيام بدورهما لمساعدة تركيا في إعادة بناء وطنها في أقرب وقت ممكن”.

وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء بوجود مشاكل في استجابة حكومته الأولية للزلزال، بينما ارتفع عدد القتلى المعلن في تركيا وسوريا إلى أكثر من 12 ألفا.

وفي العام الماضي، تبرعت تساي ولاي أيضا براتب شهر واحد لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا التي مزقتها الحرب. ويبلغ راتب تساي نحو 400 ألف دولار تايواني (13300 دولار أمريكي) في الشهر.

وأعلنت تايوان، التي تعاني من الزلازل بشكل متكرر، تخصيص مليوني دولار للإغاثة من الكوارث وأرسلت فريقي إنقاذ إلى تركيا للمساعدة في جهود البحث عن ناجين.

    المصدر :
  • رويترز

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