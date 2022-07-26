الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيسة تايوان تشرف على تدريبات عسكرية وتشيد بإرادة الدفاع

منذ ساعتين
آخر تحديث: 26 - يوليو - 2022 11:42 صباحًا
رئيسة تايوان

رئيسة تايوان

A A A
طباعة المقال

صعدت رئيسة تايوان تساي إينج-وين على متن سفينة تابعة للبحرية، الثلاثاء لثاني مرة فقط خلال السنوات الست التي أمضتها في المنصب، وأشادت بتصميم الجيش على الدفاع عن الجزيرة في أثناء إشرافها على أكبر مناورات بحرية وجوية سنوية.

وتتزامن التدريبات العسكرية، التي تحاكي التصدي لقوة غازية، مع مناورات جوية في أنحاء الجزيرة التي تسعى لتعزيز استعدادها القتالي في مواجهة الضغط العسكري المتزايد من الصين.

وجدد توجه بكين المتزايد تجاه جزيرة تايوان، التي تزعم أنها تابعة لها، والذي اقترن مع الغزو الروسي لأوكرانيا، الجدل بشأن كيفية تعزيز الدفاع ودفع السلطات إلى تكثيف الاستعدادات تحسبا لهجوم صيني.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها ولم تتخل أبدا عن استعدادها لاستخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرتها. وترفض تايوان مزاعم بكين بشأن السيادة وتتعهد بالدفاع عن حريتها وديمقراطيتها.

وفي إطار مناورات “هان كوانج” السنوية في تايوان، أطلقت 20 سفينة حربية، بينها فرقاطات ومدمرات، قذائف لاعتراض ومهاجمة قوة غازية محتملة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان بينما شنت أساطيل من مقاتلات إف-16 ومقاتلات تشينج-كو المصنعة محليا غارات جوية.

وشوهدت تساي على متن مدمرة صواريخ من طراز كيد الأمريكية راسية قبالة ساحل مدينة سواو وهي ترتدي ملابس مموهة وتحيي الجنود.

وقالت تساي للجنود عبر إذاعة قمرة المدمرة “يُظهر التدريب الممتاز الآن قدرة وتصميم جنود جمهورية الصين على الدفاع عن البلاد”، مستخدمة الاسم الرسمي لتايوان.

وأضافت “دعونا نواصل حماية وطننا معا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حرس الحدود الإيراني
مقتل ضابط إيراني باشتباكات مع مجموعة مسلحة
المجلس العسكري في ميانمار
المجلس العسكري في ميانمار يعلق على عمليات الإعدام
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تشكل كتائب متطوعين لإرسالهم إلى أوكرانيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

معمل الزهراني
تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
فلاديمير بوتين
مسؤول اوكراني: بوتين ربما تم استبداله بـ"دوبلير" خلال زيارته إلى إيران
هيكتور حجار
هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟