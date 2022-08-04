الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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رئيسة تايوان: لن نشعل صراعا لكن سندافع عن أنفسنا

منذ 7 دقائق
رئيسة تايوان تساي إنغ وين

رئيسة تايوان تساي إنغ وين

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قالت الرئيسة التايوانية تساي إينج-وين، الخميس، إن تايوان لن تشعل صراعات لكنها ستدافع بقوة عن سيادتها وأمنها القومي، وذلك في رد على التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.

وأطلقت الصين صواريخ بالقرب من مياه تايوان، غداة قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تضامن للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأفادت وكالة رويترز نقلًا عن مصدر مطع بأن الجيش الصيني توغّل عدة مرات بشكل سريع داخل الخط الفاصل، الذي يقسم مضيق تايوان، اعتبارًا من مساء الأربعاء 3 آب وحتى صباح الخميس.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته بسب حساسية الأمر، إن نحو عشر سفن من البحرية الصينية عبرت لفترة وجيزة الوقت الخط الفاصل قبل أن “تبعدها” زوارق البحرية التايوانية.

وبحلول ظهر الخميس، بقيت سفن عسكرية من الجانبين في المنطقة وبالقرب من بعضها البعض.

وذكر المصدر: “تسللت (داخل الخط الفاصل) وأجبرناها على الابتعاد”.

الى ذلك، لفت الى أن العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية الصينية عبرت الخط الفاصل عدة مرات صباح الخميس 4 آب، مما دفع تايوان إلى نشر طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي لتتبع حركة الطائرات الصينية.

    المصدر :
  • رويترز

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