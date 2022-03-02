رئيسة جورجيا: على الاتحاد الأوروبي الإسراع لإنقاذنا من روسيا

قالت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الإسراع بخطوات قبول جورجيا في الكتلة لحمايتها من روسيا، مشيرة إلى أن بروكسل تركتها بعد فوات الأوان مع أوكرانيا.

وأضافت في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية يوم نشرت الأربعاء، أن الدخول الروسي لأوكرانيا قد أتاح ” الفرصة” للاتحاد الأوروبي لاحتضان الدول المجاورة له، التي تطمح إلى أن تكون جزءاً من الاتحاد.

وتابعت: “لسنا بحاجة لإعطاء (روسيا) فكرة أن هناك نقاط ضعف لا يدافع عنها أحد. يجب على (الاتحاد الأوروبي) إيجاد طريقة للرد على انتظارنا الطويل… إعطاء إحساس بأننا جزء من العائلة “.

وأعلنت الدول السوفيتية السابقة، جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا، عن نيتها في أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي أعضاء في مبادرة الشراكة الشرقية للكتلة، ولديها اتفاقيات شراكة معها تغطي العلاقات التجارية وقضايا التكامل.

واعتبرت أن “ترك هذه الدول خارج (التكتل)، دون أي شكل من أشكال الدفاع أو التضامن، شجع بالتأكيد روسيا على الاعتقاد بأن فرصة استعادة تلك الدول لم تغلق إلى الأبد”.

وأردفت: “أوكرانيا تقاتل نيابة عنا جميعاً”، لافتة إلى أن انتظار كييف الطويل لعضوية محتملة في الاتحاد الأوروبي سهل جزئياً هجوم بوتين.