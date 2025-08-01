رئيسة سويسرا: نشعر بخيبة أمل حيال الرسوم الجمركية الأمريكية

قالت رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر لرويترز، اليوم الجمعة، إن الحكومة تشعر بخيبة أمل بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على سويسرا، وإن الرقم البالغ 39 بالمئة فاق التوقعات.

وأضافت كيلر سوتر لرويترز على هامش فعالية بمناسبة اليوم الوطني السويسري في رويتلي “من المؤسف أن فرض رسوم أعلى بكثير مما تفاوضنا عليه”.

وقالت إنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية لا تشمل قطاع الأدوية، فإن زيادة هذه الرسوم سيكون لها تأثير “سيئ للغاية” على الاقتصاد السويسري.

وأضافت أن الحكومة تواصلت بالفعل مع واشنطن للتوصل إلى حل.