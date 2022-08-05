رئيسة مجلس النواب الأميركي: لن نسمح للصين بعزل تايوان

تشعر اليابان بقلق متزايد إزاء تنامي قوة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإمكانية إقدام بكين ‏على عمل عسكري ضد ‏تايوان.‏

وفي هذا المجال، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة اليابانية طوكيو، إن بلادها ‏‏”لن تسمح” للصين بعزل تايوان.‏

وجاء تصريحات نانسي بيلوسي هذه بعد زيارة لها إلى هذه الجزيرة أثارت حفيظة الصين، الأمر الذي دفعها إلى إجراء مناورات ‏عسكرية ضخمة بالذخيرة الحية حول الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.‏

وقالت بيلوسي، التي تقوم مع وفد من الكونغرس بجولة آسيوية شملت زيارة قصيرة إلى تايوان “لن يعزلوا تايوان من خلال منعنا من ‏الذهاب إلى هناك. لقد أجرينا زيارات على مستوى رفيع.. ولن نسمح لهم بعزل تايوان”.‏

وأضافت، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا “قلنا منذ البداية إن تمثيلنا هنا لا يتعلق بتغيير ‏الوضع القائم في آسيا، أو بتغيير الوضع القائم في تايوان”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.‏

وأوضحت “إنه يتعلق بقانون العلاقات مع تايوان، وبالسياسة الأميركية-الصينية، وبكل التشريعات والاتفاقات التي أرست ماهية ‏علاقتنا. إن الأمر يتعلق بإحلال السلام في مضيق تايوان وبجعل الوضع القائم يسود”.‏

وأشادت بيلوسي، وهي أرفع مسؤول أميركي يقوم بزيارة الجزيرة منذ 25 عاما، بـ”الديموقراطية العظيمة” في تايوان وبما تتمتع به ‏من “اقتصاد مزدهر”.‏

وقال تلفزيون الصين الرسمي إن المناورات العسكرية التي بدأت أمس الخميس ومن المقرر أن تنتهي يوم الأحد المقبل، ستكون أكبر ‏مناورات تجريها الصين في مضيق تايوان.‏

‏ وشملت التدريبات إطلاق ذخيرة حية على المياه والمجال الجوي حول الجزيرة، بحسب رويترز.‏

وسقطت 5 صواريخ في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مما دفع طوكيو إلى تقديم احتجاج قوي عبر القنوات الدبلوماسية.‏