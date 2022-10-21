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رئيسة وزراء إستونيا: الاتحاد الأوروبي سيبحث كيفية التصدي لإيران

منذ 38 دقيقة
رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس

رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس

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قالت كايا كالاس رئيسة وزراء إستونيا الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيبحث كيفية التصدي لإيران فيما يتعلق بدعمها لروسيا في حربها على أوكرانيا، كما ينبغي للتكتل بدء التفكير في إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة موسكو على عدوانها.

وقالت كالاس وهي في طريقها لحضور اجتماعات اليوم الثاني من قمة الاتحاد “اتفقنا على فرض عقوبات على إيران لأنهم يشاركون في الحرب … وسنتناول تورط إيران اليوم، كما سنبحث مسألة الصين والتطورات هناك”.

وأضافت “علينا بكل تأكيد مناقشة الرد القانوني على جرائم العدوان التي اقتُرفت في أوكرانيا … والتي لا يمكن التعامل معها إلا من خلال محكمة مستقلة”.

    المصدر :
  • رويترز

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