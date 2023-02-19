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رئيسة وزراء إيطاليا ستزور كييف الاثنين للقاء زيلينسكي

منذ 19 دقيقة
إيطاليا - أوكرانيا

إيطاليا - أوكرانيا

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قال مصدر سياسي (الأحد 19-2-2023) إن رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني ستسافر إلى كييف،(الاثنين 20-2-2023) للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت ميلوني، التي تولت رئاسة الحكومة في أكتوبر تشرين الأول، إنها تخطط لزيارة كييف قبل يوم 24 فبراير شباط الموافق للذكرى الأولى لبدء غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي.

ودعمت ميلوني أوكرانيا دعما راسخا على الرغم من خلاف داخل ائتلافها اليميني الحاكم وانقسام الرأي العام بشأن القضية.

وقال رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، زعيم حزب (إيطاليا.. إلى الأمام) المحافظ المشارك في الائتلاف الحاكم، الأسبوع الماضي إنه لم يكن ليسعي إلى الاجتماع مع زيلينسكي لو كان رئيسا للحكومة لأنه يلقي بمسؤولية اندلاع الحرب مع روسيا على عاتق الرئيس الأوكراني.

واختتمت إيطاليا وفرنسا مؤخرا محادثات حول إرسال منظومة دفاع جوي متقدمة إلى كييف في الربيع.

    المصدر :
  • رويترز

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