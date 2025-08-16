رئيسة وزراء إيطاليا: محادثات بوتين وترامب تمنح "بارقة أمل" لأوكرانيا

أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم السبت، بنتائج قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التي عقدت أمس الجمعة في ألاسكا.

وقالت ميلوني في بيان “ظهرت أخيرا بارقة أمل لمناقشة السلام في أوكرانيا… إيطاليا تقوم بدورها، إلى جانب حلفائها الغربيين”.

موقف أوكرانيا

بدوره، قال الرئيس الأوكراني إن الاتصال الهاتفي مع ترامب والقادة الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته ناقش “إشارات إيجابية” من الولايات المتحدة بشأن ضمانات أمنية، لم يوضحها.

وأشار إلى أنه تحدث أولا مع ترامب بمشاركة بعض القادة الأوروبيين، ثم على انفراد لمدة ساعة ونصف الساعة تقريبا، وأعرب عن دعمه مقترح ترامب بشأن عقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.

وأوضح أنه ناقش مع الرئيس الأميركي القضايا الأمنية الخاصة بأوكرانيا، مشددا على ضرورة مشاركة أوروبا في جميع المراحل المتعلقة بهذه الملفات.

بيان أوروبي

وفي أعقاب المكالمة المشتركة، أصدر القادة الأوروبيون بيانا رحبوا فيه “بجهود ترامب لوقف إراقة الدماء بأوكرانيا وإنهاء الحرب وتحقيق السلام”.

وقال البيان إن الخطوة التالية -وفق تصور ترامب- هي إجراء مزيد من المحادثات بمشاركة زيلينسكي، مؤكدا استعداد القادة الأوروبيين للعمل مع الرئيسين الأميركي والأوكراني لعقد قمة ثلاثية بدعم أوروبي.

وأكد البيان ضرورة تقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مضيفا أنه “ينبغي عدم فرض قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول ثالثة”.

وتابع أنه لا يمكن لروسيا معارضة مساعي أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي والناتو، مشددا على أنه لا يجوز تغيير الحدود الدولية بالقوة.

وأضاف البيان أن قادة أوروبا سيواصلون تشديد العقوبات والتدابير الاقتصادية للضغط على روسيا حتى يتحقق السلام.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك كشف أنه بالتعاون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيرته الإيطالية جورجا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، تم إعداد بيان مشترك بخصوص القمة الأميركية الروسية.

ولم تسفر القمة في ألاسكا عن أي اتفاق لوقف الحرب الروسية في أوكرانيا، على الرغم من أن كلا من ترامب وبوتين وصفا المحادثات بأنها مثمرة.

وعقب الاجتماع الذي استمر قرابة ثلاث ساعات في ألاسكا، صرح ترامب وبوتين لوسائل الإعلام بأنهما أحرزا تقدما بشأن قضايا دون تحديدها. لكنهما لم يقدما تفاصيل ولم يُجيبا على أسئلة من الصحفيين.

وضم الاجتماع أيضا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب إلى روسيا ومستشار السياسة الخارجية الروسي يوري أوشاكوف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكان ترامب قد قال خلال حملته الرئاسية إنه سينهي حرب أوكرانيا في غضون 24 ساعة، إلا أنه أقر يوم الخميس بأن المهمة أصعب مما كان يتصور.