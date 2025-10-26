رئيسة وزراء اليابان الجديدة لترامب: التحالف مع أمريكا شديد الأهمية

أبلغت رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعزيز التحالف بين بلديهما هو “الأولوية القصوى” لحكومتها، وذلك في أول اتصال هاتفي بينهما أمس السبت.

ووفقا لتصريحاتها التي نشرت على الموقع الرسمي لرئيسة الوزراء اليابانية، أبلغت تاكايتشي ترامب أن اليابان “شريك لا غنى عنه” فيما يتعلق باستراتيجيات الولايات المتحدة تجاه الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقالت “أخبرته أن تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة هو الأولوية القصوى للسياسة الخارجية والأمنية لحكومتي”.

وأضافت “أكدنا التزامنا المشترك بمواصلة الارتقاء بالتحالف إلى آفاق جديدة”.

تحدثت تاكايتشي إلى ترامب من ماليزيا، حيث تحضر منتدى إقليمي بدأ اليوم الأحد. وكان ترامب على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في طريقه إلى ماليزيا.

وسيبدأ ترامب زيارة إلى اليابان غدا الإثنين، وسيعقد اجتماعا مع تاكايتشي يوم الثلاثاء.

وقالت تاكايتشي إن ترامب بدأ اتصالهما الهاتفي بتهنئتها على توليها منصب رئيس الوزراء.

وقالت إن انطباعها عن ترامب هو أنه “شخص مرح ولطيف للغاية”.