رئيسي: إبطال العقوبات الأمريكية يتطلب حلولا جديدة

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الجمعة إن إبطال العقوبات الأمريكية شديدة القسوة يتطلب حلولا جديدة، وأكد على أن توسيع منظمة شنغهاي للتعاون يمكن أن يساعد في الوقوف في وجه النزعة الأحادية لواشنطن.

وفي كلمته أمام قمة للمنظمة في سمرقند بأوزبكستان، دعا رئيسي أيضا إلى توسيع التجارة الحرة بين دول المنظمة، فضلا عن التعاون المالي والمصرفي.

وقال رئيسي “منظمة شنغهاي للتعاون بحاجة إلى تبني حلول جديدة واتخاذ إجراءات محددة لمواجهة العقوبات الأمريكية شديدة القسوة ونهجها الأحادي، مثل التجارة المستدامة بين الدول الأعضاء”.

ووقعت طهران، التي تسعى للتغلب على العزلة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الأمريكية، الخميس على مذكرة تعهدات لتصبح عضوا دائما في المنظمة.

وتأسست المنظمة عام 2001 لتكون منصة للحوار لروسيا والصين والدول السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى، وتوسعت قبل أربع سنوات لتنضم إليها الهند وباكستان، لتلعب دورا أكبر كقوة معادلة للنفوذ الغربي في المنطقة.

وتكافح إيران والولايات المتحدة للتغلب على العقبات لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 وأعادت على إثر ذلك فرض عقوبات اقتصادية خانقة على الجمهورية الإسلامية.