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رئيسي: المظاهرات المؤيدة للحكومة تظهر قوة ايران

منذ 15 دقيقة
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن المظاهرات المؤيدة للحكومة اليوم الجمعة تظهر قوة الجمهورية الإسلامية، وذلك بعد اضطرابات على مدى أيام أثارتها وفاة شابة خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق في البلاد.

وقال رئيسي في كلمة نقلها التلفزيون مباشرة، عقب عودته من نيويورك حيث حضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة “وجود الشعب “في المسيراتط اليوم هو قوة وشرف الجمهورية الإسلامية”.

وخرجت مسيرات نظمتها السلطات الإيرانية في عدة مدن بالبلاد الجمعة، حيث طالب متظاهرون بإعدام المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

    المصدر :
  • رويترز

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