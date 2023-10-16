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رئيسي: جماعات "المقاومة" تتخذ قراراتها بنفسها

منذ 36 دقيقة
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس إبراهيم رئيسي أبلغ نظيره الروسي في اتصال هاتفي الاثنين بأن دعم الفلسطينيين يمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الإيرانية.

لكن رئيسي أوضح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن جماعات “المقاومة” تتخذ قراراتها بنفسها.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين أن الولايات المتحدة منخرطة عسكرياً بالفعل في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين وإنه يجب محاسبتها.

وتعزز الولايات المتحدة قوتها العسكرية في الشرق الأوسط ردا على الحرب الدائرة بين حليفتها إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة من إيران وسط مخاوف من امتداد رقعة الصراع إلى المنطقة.

وردا على سؤال عما إذا كانت إيران ستتدخل في حال انخراط الولايات المتحدة بالصراع، قال كنعاني “إيران تعتبر أن الولايات المتحدة منخرطة عسكريا بالفعل في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وأضاف في مؤتمر صحفي “جرائم النظام الصهيوني تُنفذ بدعم من الولايات المتحدة ويجب محاسبة واشنطن”.

    المصدر :
  • رويترز

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