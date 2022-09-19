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رئيسي: طهران جادة في إحياء الاتفاق النووي إذا توافرت ضمانات

منذ 42 دقيقة
الرئيس الايراني - ابراهيم رئيسي

الرئيس الايراني - ابراهيم رئيسي

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أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مقابلة له أن طهران ستكون جادة في إحياء اتفاق بشأن برنامجها النووي إذا توافرت ضمانات بعدم انسحاب الولايات المتحدة منه مرة أخرى.

وكان قال وزير الخارجية الإيراني في الشهر الماضي إن طهران بحاجة إلى ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء اتفاق 2015، وحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التخلي عن “تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية” بشأن أنشطة طهران النووية.

وقال رئيسي لشبكة “سي. بي. إس” في مقابلة أجريت معه سابقاً إنّه “إذا كان اتفاق جيّداً وعادلاً، فسنكون جادين في التوصل إلى حل”.

وأضاف رئيسي في التصريحات التي أدلى بها قبيل زيارة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع: “لا بد وأن يكون دائماً. هناك حاجة إلى ضمانات. إذا كان هناك ضمان، فلن يستطيع الأميركيون من الانسحاب من الاتفاق”.

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