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رئيسي: لاتخاذ قرار تاريخي وحاسم تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية

منذ ساعة واحدة
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لاتخاذ قرار تاريخي وحاسم تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: “من شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام”.

وأضاف: “نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني، واليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى”.

وتابع: “التظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له”.

وأكد أن إسرائيل تنتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة، وقتل المدنيين وقصف المستشفيات من مظاهر الجرائم الإسرائيلية في غزة.

وقال: “لدينا مسؤولية أمام الله تجاه ما يحدث في غزة وعلى الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون”.

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