رئيسي: لا فائدة من لقاء بايدن في نيويورك

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء وجهاً لوجه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، “أنني لا أعتقد أن مثل هذا اللقاء سيحدث، فلا ارى جدوى لا من اللقاء ولا من التفاوض”.
ولفت، في حوار مع قناة “سي إن إن” الاميركية نقلته وكالة “فارس” الإيرانية، قبيل مشاركته في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنّ “الحكومة الجديدة في أميركا تدعي أنها مختلفة عن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكننا لم نشهد أي تغيير في الممارسة”.
وفي وقت سابق، في مقابلة مع قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، صرح الرئيس الإيراني أن القرار النهائي للتوصل إلى اتفاق نووي هو مسؤولية الولايات المتحدة، وأكد: “نحن مصممون على الدفاع بحزم عن حقوق إيران وشعبها”.
وأضاف آية الله رئيسي في المقابلة مساء الخميس: إن رفع الحظر عن إيران يجب أن يكون مصحوبا بالتوصل الى حل قضايا الضمانات، ومن أجل دفع المفاوضات النووية قدما يجب حل قضايا الضمانات.
وقال الرئيس الإيراني: قبل أن يطلب منا الغرب وقف الأنشطة النووية، عليهم أن يطلبوا ذلك من الكيان الصهيوني الذي يمتلك أسلحة دمار شامل.