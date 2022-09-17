السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
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رئيسي: لا فائدة من لقاء بايدن في نيويورك

منذ 11 دقيقة
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي

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أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء وجهاً لوجه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، على هامش ‏الجمعية العامة للأمم المتحدة، “أنني لا أعتقد أن مثل هذا اللقاء سيحدث، فلا ارى جدوى لا من اللقاء ولا من التفاوض”.‎

ولفت، في حوار مع قناة “سي إن إن” الاميركية نقلته وكالة “فارس” الإيرانية، قبيل مشاركته في الدورة السابعة والسبعين للجمعية ‏العامة للأمم المتحدة، إلى أنّ “الحكومة الجديدة في أميركا تدعي أنها مختلفة عن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكننا لم ‏نشهد أي تغيير في الممارسة‎”.‎

وفي وقت سابق، في مقابلة مع قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، صرح الرئيس الإيراني أن القرار النهائي للتوصل إلى اتفاق نووي هو ‏مسؤولية الولايات المتحدة، وأكد: “نحن مصممون على الدفاع بحزم عن حقوق إيران وشعبها”.‏

وأضاف آية الله رئيسي في المقابلة مساء الخميس: إن رفع الحظر عن إيران يجب أن يكون مصحوبا بالتوصل الى حل قضايا ‏الضمانات، ومن أجل دفع المفاوضات النووية قدما يجب حل قضايا الضمانات‎.‎

وقال الرئيس الإيراني: قبل أن يطلب منا الغرب وقف الأنشطة النووية، عليهم أن يطلبوا ذلك من الكيان الصهيوني الذي يمتلك أسلحة ‏دمار شامل‎.‎

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