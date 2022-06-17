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رئيسي مستغرب من تصرفات واشنطن.. ماذا في التفاصيل؟

منذ ساعة واحدة
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أعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عن استغرابه من تصرفات الولايات المتحدة الأميركية، “فهي تدعو للاتفاق بينما تفرض المزيد من العقوبات”.

وقال رئيسي إن “على العالم أن يدرك لماذا لا نثق بهم، فهؤلاء لا يفون بالمواثيق… فمن جهة توجه الرسائل إلينا ومن جهة أخرى تزيد في قائمة إجراءات الحظر”، مشيرا إلى أن “الأميركيين أقروا بفشل سياسة الضغوط القصوى مما يعني أن الثورة الإسلامية تواصل مسيرة الانتصار والتقدم بينما تتجه أميركا نحو الأفول والضعف”.

وأضاف: “تريد أميركا فرض القيود علينا ولكن يا ترى هل استطاع الحظر يوما فرض القيود على البلاد؟”، مبينا أنه “إذا استطعنا مواصلة طريق تجاوز الحظر فهذه هي الحركة الجهادية”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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