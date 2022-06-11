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رئيسي ومادورو يوقعان “خطة تعاون” بين بلديهما لمدة 20 عاما

منذ 37 دقيقة
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي (رويترز)

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وقعت إيران وفنزويلا اليوم السبت خطة تعاون مدتها 20 عاما، بحسب ما جاء في بث حي للتلفزيون الرسمي الإيراني.

وتتضمن الخطة التعاون في مجالات النفط والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.

وأقيمت مراسم التوقيع في قصر سعد اباد في شمال طهران بحضور الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال رئيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مادورو إن “توقيع اتفاق تعاون لمدة 20 عاما بين البلدين يظهر تصميم المسؤولين الكبار في البلدين على تنمية العلاقات في مختلف المجالات”، وتتضمن الخطة التعاون في مجالات النفط والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.

وفي مقابلة مع محطة هيسبان تي في التلفزيونية الإيرانية، أعلن مادورو، الجمعة، عن افتتاح خط طيران أسبوعي من كراكاس إلى طهران.

وقال إنه يمكن بيع البن الفنزويلي إلى إيران، معلنا عن خطة لتوقيع اتفاق مجالات مختلفة من التعاون، وفقا لـ”رويترز”.

ووصل مادورو إلى طهران، الجمعة، في إطار جولة رسمية شملت تركيا والجزائر في وقت سابق هذا الأسبوع.

ورافق الرئيس الفنزويلي وزراء ومسؤولون في مجالات منها الزراعة والتكنولوجيا والنفط والاتصالات والسياحة والنقل.

وفي مايو، وقعت شركة إيرانية مملوكة للدولة عقدا بقيمة حوالي 110 ملايين يورو لإصلاح مصفاة نفط فنزويلية تبلغ طاقتها 146 ألف برميل يوميا.

وتم إبرام الاتفاق بعد مفاوضات جرت مؤخرا بحضور وزير النفط الإيراني، الذي زار فنزويلا في مطلع الشهر الماضي والتقى مع مادورو.

ووسعت إيران وفنزويلا، اللتان فُرضت عليهما عقوبات أميركية، التعاون بينهما منذ عام 2020، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة ومقايضة النفط، مما ساعد كراكاس على تخفيف تأثير إجراءات واشنطن، وفقا لـ”رويترز”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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