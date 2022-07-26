رئيسي يتهم الغرب بخلق ازمة في المفاوضات حول اتفاق النووي

اتهامات متبادلة تشهدها الساحة السياسية النووية حتى الساعة، فخلاف ايران والدول الغربية حول اتفاق النووي قائمة حتى الساعة، هذا وقد قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، إن الغرب خلق أزمة في المفاوضات حول الاتفاق النووي بعد إصدار بيان في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء المفاوضات التي استضافت قطر آخر جولاتها الشهر الماضي.

وأضاف أن إيران “لم تغادر طاولة المفاوضات”، متهما الغرب بخلق أزمة في هذه المفاوضات بإصدار قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المفاوضات.

كما أضاف أن الوصول لنتيجة من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي يتطلب “إرادة الطرف الآخر قبل كل شيء”، معتبرا أن موقف إيران “منطقي وعقلاني”.

تأتي تصريحات رئيسي بعدما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أن الوكالة ليس لديها معلومات تثبت أن إيران تبني قنبلة ذرية، لكن الجهود والطريقة التي تعمل بها طهران تشير إلى أنها تتحرك في هذا الاتجاه.

وقال غروسي في مقابلة مع شبكة CNN، أمس الاثنين، إن “وصولنا محدود ولا نعرف ما يجري في البرنامج النووي الإيراني”، موضحاً أن “الحقيقة هي أن إيران قد أغلقت بعض الكاميرات، ولن نعرف ما يجري حتى نتمكن من الوصول الكامل”.

ولم يعط غروسي إجابة واضحة عن الأسئلة حول مدى قرب إيران من القنبلة الذرية، واكتفى بالقول إن إيران تتجه نحو التخصيب بنسبة 60%، مضيفاً أن “هذا المستوى قريب جداً من التخصيب بنسبة 90%، والذي يمكن بواسطته صنع سلاح نووي”، وفق موقع “إيران إنترناشيونال”.

فيما شدد على أنه “لا يمكن أن تبنى الثقة على الكلام”، ويجب أن تسمح إيران للمفتشين بالوصول، قائلاً: “لقد وصلت مفاوضات إيران النووية مع الدول المتفاوضة إلى مرحلة حرجة، وأصبح مجال الاتفاق يضيق ويصعب كل يوم”.

جاءت تلك التصريحات بعد إعلان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أن طهران لن تشغل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو حتى يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بحسب ما نقلت عنه وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية للأنباء الاثنين.

يذكر أن إيران كانت أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أزالت معدات تابعة لها بما شمل 27 كاميرا تم تركيبها بموجب الاتفاق بعد أن مررت الوكالة قراراً ينتقد طهران في يونيو.