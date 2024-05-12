الأحد 4 ذو القعدة 1445 ﻫ - 12 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعترف: أنا من أرسلت أبناءكم ليموتوا في المعركة

منذ 16 ثانية
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي

A A A
طباعة المقال

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي إنه كقائد للجيش “يتحمل مسؤولية فشل الجيش الإسرائيلي في مهمته المتمثلة في حماية المواطنين في السابع من تشرين الأول الماضي”، وأضاف أنه يشعر بـ”ثقل المسؤولية على كتفيه كل يوم ويدرك معناها”.

وقال هاليفي  خلال مراسم إحياء “ذكرى حروب إسرائيل” إنه “كقائد لقوات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في مهمته المتمثلة في حماية مواطني دولة إسرائيل في السابع من تشرين الأول، وأشعر بثقلها على كتفي كل يوم. وفي قلبي أدرك معناها تمامًا”، وتابع “أنا القائد الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها وإلى المواقع التي أسروا منها”.

من جهة أخرى كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أرسل “تحذيرا دراماتيكيا” لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع عودة وحدات الجيش للتوغل في مناطق داخل قطاع غزة.

وأكدت القناة في تدوينة على موقع إكس أن هاليفي قال في رسالته لنتنياهو “أنت تستمر في العودة إلى العمل العسكري لأنك لا تتخذ قرارات”.

وفي وقت سابق السبت، اتهم الرئيس السابق لشعبة العمليات في مديرية العمليات في إسرائيل الجنرال جادي شامني، الحكومة والجيش الإسرائيليين بتعريض الجنود للاذى لأسباب سياسية.

وأضاف شامني في تصريح لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن دخول رفح أمر سياسي، بسبب خوف نتنياهو من انهيار التحالف الحكومي.

وأردف قائلا “السؤال هو: عند أي نقطة، يجب على رئيس الأركان أن يطرق على الطاولة، وربما يخرج إلى العلن، لأن إرسال الجنود إلى المعركة، لأغراض سياسية، هو تجاوز للخط الأحمر”.

    المزيد من أخبار العالم

    أندريه بيلوسوف
    أندريه بيلوسوف.. الاقتصادي المحنك الذي عينه بوتين وزيراً للدفاع في روسيا
    منشآت للنفط في ليبيا
    ليبيا تعيد تشغيل 9 آبار نفطية بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة
    وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
    البرلمان الروسي يقول إن "بوتين" اقترح عزل وزير الدفاع "شويغو"

    الأكثر قراءة

    اللبن أو الزبادي
    ماذا يفعل كوب واحد من اللبن يوميًّا لجسمك؟
    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    غزة تحت النار
    أزمة حقيقية داخل الحكومة الإسرائيلية.. رسالة وتحذير من رئيس الأركان لنتنياهو
    الوزير هيكتور حجار
    الوزير حجار غاضب مما ورد في برنامج مارسيل غانم.. وتوضيح من مكتبه الإعلامي