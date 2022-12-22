رئيس أركان الجيش الروسي: التركيز منصب حالياً على دونيتسك

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف (الخميس 22-12-2022) إن الجبهة في أوكرانيا مستقرة وإن تركيز قواته منصب على “التحرير الكامل” لمنطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وفي رسالة بمناسبة نهاية العام للملحقين العسكريين الأجانب نشرتها وزارة الدفاع قال جيراسيموف “الموقف على خط الجبهة مستقر، مع تركز الجهود الأساسية للقوات الروسية على استكمال التحرير لمناطق جمهورية دونيتسك الشعبية”.

ووضعت روسيا، منذ أن تقهقرت عن كييف في أبريل نيسان، إطارا لأهدافها في الحرب وهو السيطرة الكاملة على منطقة دونباس الشرقية التي تتألف من منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وتسيطر القوات الروسية على لوجانسك بالكامل تقريبا لكنها لا تسيطر إلا على 60 بالمئة من دونيتسك. ومنذ أغسطس آب، تخوض القوات الروسية معركة مكلفة ومطولة للسيطرة على باخموت وهي مدينة صناعية في منطقة دونيتسك كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 70 ألفا.

في سياق متصل أفادت وسائل إعلام روسية، بأن نائبا سابقا لرئيس الوزراء الروسي، ومسؤولا مواليا لموسكو، أصيبا عندما قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك، الأربعاء.

وأحد المصابين هو ديمتري روجوزين، الذي تولى في السابق منصب نائب رئيس الوزراء الروسي ويقدم المشورة العسكرية لمنطقتين محتلتين في أوكرانيا تزعم موسكو أنهما تابعتان لها، لكن إصابته لا تهدد حياته، وذلك حسبما قال أحد مساعديه لوكالة “تاس” للأنباء.

كما أصيب فيتالي خوتسينكو، رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية التي نصبت نفسها بنفسها، وفقا لما قاله سكرتيره الصحفي لوكالات أنباء روسية.

وقال مساعدون للوكالات الروسية إن الرجلين أصيبا عندما تعرض فندق في ضواحي دونيتسك لنيران أسلحة عالية الدقة.