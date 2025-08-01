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رئيس أركان فرنسا: روسيا قد تشكل تهديداً عسكرياً حقيقياً لأوروبا خلال 5 سنوات

منذ ساعة واحدة
تيري بوركهارد

تيري بوركهارد

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أكد رئيس أركان الجيوش الفرنسية، تيري بوركهارد، أن روسيا قد تصبح “تهديداً حقيقياً” لأوروبا خلال السنوات 5 المقبلة، بالرغم من تورطها الحالي في الحرب في أوكرانيا.

وأوضح بوركهارد في مقابلة مع صحيفة «ذي إيكونوميست» البريطانية: “روسيا ستستعيد قريباً قدراتها لتمثل تهديداً عسكرياً للدول الغربية، وخاصة الأوروبية”، مشيراً إلى أنها تنخرط في إعادة تسليح واسعة النطاق، قد تتجاوز قيمتها 1100 مليار دولار بحلول عام 2036، وفقاً لتقديرات المخابرات الأوكرانية.

كما أضاف: “لا يمكننا أن نربح الحرب باستخدام صواريخ باهظة الثمن فقط، علينا التفكير اقتصادياً. نحتاج إلى صواريخ نوع Ferrari أحياناً، لكننا لن نكسب الحرب بها وحدها”.

تأتي هذه التحذيرات في سياق تنامي التعاون الدفاعي بين فرنسا والمملكة المتحدة، اللتين أعلنتا في 9 يوليو (تموز) عن تغيير جذري في عقيدتهما النووية، وتعهدتا بـ”تنسيق القوة النووية” في حال تعرض أي من البلدين لتهديد مباشر.

    المصدر :
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