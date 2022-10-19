الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 19 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس ألمانيا يلغي زيارة إلى كييف بسبب مخاوف أمنية

منذ 4 دقائق
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

A A A
طباعة المقال

أعلن مكتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الأربعاء، أنه ألغى زيارة كانت مقررة إلى كييف غدا لأسباب أمنية.

وقال مسؤول في مكتبه إن السلطات الأمنية في ألمانيا ووزارة الخارجية نصحت شتاينماير بعدم الذهاب لكن سيتم تحديد موعد جديد للزيارة قريبا.

ويتولى الرئيس في ألمانيا دورا شرفيا إلى حد كبير. وكان شتاينماير قد خطط لزيارة العاصمة الأوكرانية في أبريل نيسان، لكن كييف رفضت في البداية الترحيب به بسبب عدم الارتياح بشأن دعمه السابق للتقارب مع روسيا. غير أنه تم رأب الصدع السياسي منذ ذلك الحين.

كانت صحيفة بيلد اليومية أول من نشر نبأ إلغاء الزيارة.

وفي مايو- أيار، أصبحت بيربوك أول عضو في الحكومة الألمانية يزور كييف منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وتسعى ألمانيا، إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى دعم المنازل والصناعات المثقلة بالزيادة الإضافية في أسعار الطاقة بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قصف روسي- أرشيفية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
هجوم روسي يستهدف محطة كهرباء في غرب أوكرانيا
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
الصحة العالمية: الفرصة ضئيلة "لمنع إبادة جماعية" في إثيوبيا
الرئيس الأمريكي جو بايدن
بايدن يعلن بيع 15 مليون برميل من احتياطي النفط

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين وحسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ
أبرز تصريحات المنتجة سارة الطباخ حول أزمة شيرين
مصرف لبنان
زيادة في احتياطات المركزي تسبق موجة التضخم
ليونيل ميسي
الأرجنتين ليست بينهما.. ميسي يرشّح منتخبَين للفوز بكأس العالم