رئيس ألمانيا يلغي زيارة إلى كييف بسبب مخاوف أمنية

أعلن مكتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الأربعاء، أنه ألغى زيارة كانت مقررة إلى كييف غدا لأسباب أمنية.

وقال مسؤول في مكتبه إن السلطات الأمنية في ألمانيا ووزارة الخارجية نصحت شتاينماير بعدم الذهاب لكن سيتم تحديد موعد جديد للزيارة قريبا.

ويتولى الرئيس في ألمانيا دورا شرفيا إلى حد كبير. وكان شتاينماير قد خطط لزيارة العاصمة الأوكرانية في أبريل نيسان، لكن كييف رفضت في البداية الترحيب به بسبب عدم الارتياح بشأن دعمه السابق للتقارب مع روسيا. غير أنه تم رأب الصدع السياسي منذ ذلك الحين.

كانت صحيفة بيلد اليومية أول من نشر نبأ إلغاء الزيارة.

وفي مايو- أيار، أصبحت بيربوك أول عضو في الحكومة الألمانية يزور كييف منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وتسعى ألمانيا، إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى دعم المنازل والصناعات المثقلة بالزيادة الإضافية في أسعار الطاقة بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1.