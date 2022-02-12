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رئيس أوكرانيا: التحذيرات من الغزو الروسي "تثير الهلع"

12 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2022 5:25 مساءً
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، إن التحذيرات من غزو روسي وشيك لبلاده تثير “الهلع”، مطالبا بدليل قاطع على هجوم مخطط له.

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد يوم من تحذير مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، من أن هجوما روسيا على أوكرانيا “قد يحدث في أي وقت

وكان القادة في أوكرانيا يحاولون التقليل من احتمالات نشوب حرب شاملة بسبب تداعياتها على اقتصاد البلاد الذي يعاني أصلا وعلى معنويات الرأي العام.

وقال زيلينسكي أمام الصحفيين “نحن نتفهم كل الأخطار.. نتفهم أن هناك أخطارا موجودة”.

وأضاف “كل هذه المعلومات تثير الهلع فحسب ولا تساعدنا”، وأوضح أنه “إذا كان لدى أي شخص معلومات إضافية حول احتمال حدوث غزو بنسبة 100 % فليزودنا بها”.

وأطلقت عدة دول غربية وعربية بجانب الولايات المتحدة، تحذيرات ومناشدات ودعوات عدة لمواطنيها لمغادرة أوكرانيا، مع تصاعد الاحتمالات بحرب مع روسيا.

وحذّرت واشنطن الجمعة من أن غزوًا روسيا لأوكرانيا قد يحدث “في أي وقت”، داعية رعاياها إلى مغادرة الجمهورية السوفيتية السابقة.

يأتي ذلك بعد أن صعدت الولايات المتحدة، الجمعة، نبرة تحذيراتها بشأن أوكرانيا قائلة إن غزوا روسيا يبدأ بقصف جوي، يمكن أن يباشر في غضون أيام، وطلبت من الرعايا الأميركيين المغادرة خلال 48 ساعة.

وكان البيت الأبيض حذر في وقت سابق من هجوم يشنه أكثر ن 100 ألف عسكري روسي يحتشدون قرب أوكرانيا قبل نهاية الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين يوم 20 فبراير الحالي.

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