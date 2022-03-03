رئيس أوكرانيا: نخوض حربا نيابة عن العالم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لكل الاحتمالات، مضيفًا: “أريد السلام لبلادنا”.

وتابع زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي: “نعامل الأسرى الروس بشكل جيد ونقدم لهم الرعاية اللازمة، مؤكدًا”: “لن نسلم السلاح وسنبقى ندافع عن بلدنا”، مشيرًا إلى أنهم يخوضون حربا نيابة عن العالم المتحضر.

وأكد زيلينسكي استعداده للتفاوض مع بوتين لكن ليس على طاولة يزيد طولها عن 30 مترا كما فعل مع ماكرون.

وعبر عن شكره للدول التي تساعدنا لكن هذه المساعدة تأخرت كثيرا ودفعنا الثمن بأرواح آلاف الأوكرانيين، مشددًا على أن هناك عقوبات قوية اتخذت بحق روسيا وهذه هي البداية الصحيحة.

وطالب بضرورة حظر الطيران في الأجواء الأوكرانية لأن القصف يستهدف المدنيين.

انطلاق المحادثات

ونقلت وكالة رويترز عن مستشار رئاسي أوكراني: انطلاق المحادثات مع الجانب الروسي في بيلاروسيا.

قال مستشار للرئاسة الأوكرانية اليوم الخميس إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بدأت وإن جدول أعمال الوفد الأوكراني هو الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بمغادرة المناطق الواقعة على جبهات القتال.

وأضاف المستشار ميخائيلو بودولياك على تويتر “بدأنا نتحدث لمندوبي روسيا”.

لودريان يخشى “الأسوأ”

عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الخميس عن قلقه من أن يكون “الأسوأ قادما” في الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا، في وقت تحاصر فيه قوات موسكو عددا من المدن الأوكرانية وتقصفها.

وقال لودريان لقناة التلفزيون “فرانس2”: يمكننا أن نخشى منطق حصار (..) اعتاده الروس. وأضاف “تذكروا حلب.. غروزني”، في إشارة إلى هاتين المدينتين في سوريا والشيشان اللتين تعرضتا لقصف روسي في العقود الأخيرة.