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رئيس أوكرانيا يدعو الغرب لفرض عقوبات على روسيا

16 - ديسمبر - 2021
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

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دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زعماء الدول الغربية لفرض عقوبات على روسيا، متهما إياها بالتخطيط “لشن هجوم” على بلاده.

وأكد زيلينسكي خلال قمة “الشراكة الشرقية” للاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الأربعاء، أن كييف تهتم بـ”سياسة عقوبات قوية تجاه روسيا” قبل “التصعيد المحتمل”، معتبرا أن من شأن العقوبات أن تسمح بتفادي التصعيد.

وفي الوقت ذاته، أعلن زيلينسكي عن استعداد أوكرانيا للتفاوض مع روسيا ضمن أي إطار.

وأعرب زيلينسكي عن أمله بأن تلعب الولايات المتحدة دورا أكبر في تسوية النزاع الأوكراني. وقال: “أود أن تلعب (واشنطن) الدور الرئيسي وليس الثانوي في التسوية السلمية”.

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية لها على خلفية التوترات حول أوكرانيا، ونفت وجود أي خطط لديها لشن “عدوان” ضد هذا البلد.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصاله مع نظيره الأمريكي جو بايدن إلى الأعمال الاستفزازية للقوات الأوكرانية في دونباس وأنشطة الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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