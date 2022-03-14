رئيس أوكرانيا يوجّه خطابا للكونغرس الأمريكي الأربعاء

من المقرر أن يوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا عبر الإنترنت إلى الكونغرس الأمريكي الأربعاء عند الساعة 13,00 ت ج، في ظل الهجوم الروسي على بلاده، وفق ما أعلنت رئاستا مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين الإثنين.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ونظيرها في مجلس الشيوخ تشاك شومر في رسالة مشتركة إلى النواب “نتطلع إلى شرف استقبال خطاب الرئيس زيلينسكي إلى مجلسي النواب والشيوخ ولإيصال رسالة دعمنا إلى الشعب الأوكراني بينما يدافع بشجاعة عن الديموقراطية”.

وأكدت الرسالة أن “الكونغرس ما زال ثابتا في التزامه حيال دعم أوكرانيا في وقت تواجه عدوانا شيطانيا وقاسيا، وحيال تمرير تشريع يشل ويعزل الاقتصاد الروسي، إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية والأمنية والاقتصادية إلى أوكرانيا”.

إطلالات يومية ورسائل

يشار إلى أنه منذ بدء المعركة العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، دأب الرئيس الأوكراني على الظهور في مقاطع مصورة بشكل يومي لوضع الأوكرانيين في صورة المعارك الجارية، وتوجيه الرسائل إلى المجتمع الدولي.

وقد حرص في كل إطلالة تقريبا على المطالبة بمزبد من الدعم بوجه القوات الروسية، التي باتت على مشارف كييف، بعد أن دخلت العديد من المدن شرقي البلاد، وحاصرت أخرى لاسيما في الجنوب.

وأمس الأحد أيضا كرر التأكيد على أنه حريص على إجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أجل إحلال السلام.

في حين يصر الكرملين على استكمال الأهداف التي وضعها لتلك العملية العسكرية التي جرت عليه عقوبات واسعة وقاسية، ألا وهي تجريد كييف من السلاح النوعي، ودفع الجارة الغربية إلى وضع محايد بعيدا على الانضمام إلى حلف الناتو.

لاسيما وأن المخاوف الروسية من توسع الحلف شرقا وضم كييف، شكلت إحدى الأسباب الرئيسية للعملية الروسية، التي استتبعت استنفارا أمنيا غير مسبوق بين موسكو والغرب