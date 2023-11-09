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رئيس إندونيسيا: سأبلغ بايدن بوجوب وقف الحرب في غزة فورا

منذ 41 دقيقة
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو - رويترز

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو - رويترز

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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، الخميس، أنه سيبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء بينهما يوم الاثنين بوجوب وقف الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس الإندونيسي إلى الرياض للمشاركة في قمة دولية حول الحرب في الشرق الأوسط غدا الجمعة، وقال إنه سينقل نتائجها إلى بايدن.

وأضاف “سأبلغ الرئيس جو بايدن أنه يتعين وقف الحرب بين إسرائيل وحماس على الفور” دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتنضم إندونيسيا بذلك للكثير من الدول التي تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض في وقت سابق إن جوكو وبايدن سيناقشان أيضا سبل الالتزام بالقانون الدولي والحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادي.

    المصدر :
  • رويترز

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