رئيس إيران: لا يوجد عائق أمام عودة العلاقات مع مصر

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن اللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية إيران ومصر في نيويورك قد يمهد الطريق لاستعادةٍ للعلاقات.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن رئيسي القول في مؤتمر صحفي في ختام زيارته لنيويورك إن “الجمهورية الإسلامية لا ترى أي عائق أمام إقامة علاقات مع مصر. وتم إبلاغ الجانب المصري بهذا الأمر أيضا”.

وأضاف أن “اجتماع وزيري خارجية البلدين اليوم يمكن أن يكون أيضا فصلا لبدء العلاقات بين البلدين وإحيائها”.

واستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس الأربعاء في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال أمير عبد اللهيان إن تعزيز العلاقات “سيخدم المصالح المشتركة”، فيما أكد شكري أهمية التعاون مع كافة دول المنطقة في مواجهة حالة عدم الاستقرار المستمرة.

وأضاف رئيسي “من أجل تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والإسلامية والحليفة، ستمد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يدها إلى أي دولة ترغب في التعاون معنا”.

وتوترت العلاقات بين مصر وإيران بشكل عام في العقود الأخيرة رغم أن البلدين حافظا على اتصالات دبلوماسية.

واتخذت بعض دول الشرق الأوسط، ومن بينها مصر، خطوات لتخفيف التوترات الإقليمية في الأشهر الأخيرة.

واستأنفت السعودية وإيران العلاقات الدبلوماسية في وقت سابق من العام، بينما أصلحت القاهرة الصدع مع قطر وأعادت العلاقات مع تركيا.