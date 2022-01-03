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رئيس إيران يتعهد بالثأر لمقتل سليماني ما لم تتم محاكمة ترامب

3 - يناير - 2022
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

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تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين بالثأر لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل عامين ما لم تتم محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وحذر أمريكا من المماطلة في محاكمة ومعاقبة ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، “بعد جريمة الاغتيال الوحشية التي نفذت بأمر مباشر منهما”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

وطالب قائد الحرس الثوري حسين سلامي بمواصلة طريق سليماني بصلابة وقوة أكبر، مؤكدا أنه كان سببا في تحول “حزب الله” اللبناني إلى مقاومة عالمية.

ودعت إيران مجلس الأمن إلى محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

جاء ذلك في رسالة من السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال سليماني في يناير/كانون الثاني من عام 2020، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

وقال روانجي في الرسالة التي دعا إلى نشرها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن: “أكتب إليكم الرسالة لإبلاغكم بمعلومات حول تورط الكيان الصهيوني في هذا العمل الإرهابي الذي وقع في مطار بغداد الدولي في يناير 2020، بناء على أوامر مباشرة من رئيس الولايات المتحدة آنذاك (دونالد ترامب)”.

وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، اعتبر آبادي أن ترامب على رأس المتهمين لأنه أصدر أمر التنفيذ. ولفت إلى أن الـ 125 متهما غالبيتهم عناصر في هيكل الإدارة الأمريكية.

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