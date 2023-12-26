رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة ستستمر لأشهر

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تكثيف العملية البرية في غزة لاستعادة الأسرى، مشيرا إلى أن الحرب ستستمر لأشهر طويلة.

كما قال هرتسي هاليفي في تصريح صحافي بعد تفقده جنودا في القطاع “لا توجد حلول سحرية وطرق مختصرة لإنهاء الحرب”.

وتابع “الجيش يقترب من استكمال تفكيك البنية التحيتة لحماس في شمال قطاع غزة”، مشيرا إلى القضاء على العديد من قادة الحركة وأسر المئات.

كذلك قال “لن نسمح بالعودة إلى الواقع الأمني ما قبل 7 أكتوبر، ولن نسمح بتكرار ما الحدث”.

لا صحة لاحتلال محور فيلادلفيا

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الثلاثاء، إن أهداف إسرائيل في قطاع غزة ضرورية ومعقدة وتحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل تحقيقها قد يصل إلى عدة شهور إضافية.

وأكد أدرعي لوكالة “أنباء العالم العربي”، أن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال في قطاع غزة “حتى تفكيك منظومة حماس وقيادتها”.

كما نفى أدرعي صحة تقارير إعلامية تحدثت عن نية إسرائيل احتلال محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، قائلا “أعتقد أن هناك الكثير من المعلومات غير الصحيحة والمفبركة والمغلوطة يتم نشرها بهدف إحداث ضجة إعلامية وما إلى ذلك”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن هجوم يشنه الجيش على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بنية السيطرة على محور فيلادلفيا وبزعم تدمير الأنفاق التي تستخدم لتهريب الأسلحة للفصائل الفلسطينية. فيما نفت مصادر مصرية مطلعة، هذه التقارير.

ومحور فيلادلفيا الذي يطلق عليه أيضا محور صلاح الدين هو شريط حدودي بطول 14 كيلومترا بين غزة ومصر ويعتبر منطقة عازلة بموجب اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.