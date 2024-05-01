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رئيس الأركان الإسرائيلي: العملية الهجومية في قطاع غزة ستستمر بقوة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - مايو - 2024 10:25 مساءً
قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي

قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي

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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن العملية الهجومية في قطاع غزة “ستستمر بقوة” وإن إسرائيل “تستعد لهجوم في الشمال”.

ولم يخض هاليفي، قائد القوات المسلحة، في مزيد من التفاصيل في تعليقاته التي أدلى بها خلال إجراء جولة وتقييم للأوضاع على الحدود اللبنانية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

    المصدر :
  • رويترز

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