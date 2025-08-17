رئيس الأركان الإسرائيلي: سننفذ المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون" قريباً

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، خلال زيارة لقطاع غزة اليوم الأحد إن الجيش “سيواصل تعميق الضربات ضد حماس بمدينة غزة”.

وأضاف: “سننفذ المرحلة التالية من عملية عربات جدعون قريباً”، مضيفاً: “سنستخدم كل قدراتنا براً وبحراً وجواً لتوجيه ضربات قوية لحماس.. وسنعمل في القطاع وفقاً لاستراتيجية ذكية ومسؤولة ومتوازنة”، بحسب تعبيره.

من جهتها، قالت حركة حماس اليوم الأحد إن خطط إسرائيل الجديدة لنقل السكان “موجة جديدة من.. عمليات التهجير.. لمئات الآلاف من سكان مدينة غزة والنازحين إليها”.

وأضافت حماس “الحديث عن إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة تحت عناوين الترتيبات الإنسانية يعد تضليلاً مفضوحاً”. وتابعت في بيان “تترافق خطوات ومحاولات.. (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته لتهجير شعبنا واقتلاعه من أرضه مع الكشف الصريح عن نواياه الحقيقية بإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى”.

يأتي هذا بينما عقد رئيس الأركان الإسرائيلي اليوم الأحد اجتماعاً موسعاً مع قيادة المنطقة الجنوبية للمصادقة على الخطط الخاصة باحتلال مدينة غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الخطة “لا تقتصر على إخلاء سكان المدينة، كما ورد في تقارير سابقة، بل تشمل أيضاً استكمال تطويقها وتحقيق سيطرة عملياتية داخلها”. وتابع: “يعني ذلك أن التوغل البري إلى قلب مدينة غزة سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في محاولة لتسريع الجدول الزمني المحدد”.

إذاعة الجيش تابعت: “سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة إخلاء السكان من المدينة، ومن المستحيل استيعاب مئات آلاف النازحين في المناطق الإنسانية الحالية في مدينة غزة”.

واستطردت أنه “لذلك سيضطر الجيش للانسحاب من جزء من الأراضي التي يسيطر عليها جنوب القطاع”، لتحويلها إلى “منطقة إنسانية جديدة تستوعب النازحين”.

أما على المستوى العسكري، فسيشارك في العملية الجديدة ما لا يقل عن أربع فرق عسكرية، إلى جانب استدعاء ألوية احتياط، وفق الإذاعة.