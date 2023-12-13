رئيس الأركان الإسرائيلي: ما جرى في الشجاعية "حدث صعب"

وصف رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي أن “ما جرى أمس في الشجاعية حدث صعب” في إشارة إلى مقتل 8 عسكريين بينهم قائد كتيبة في اشتباك وكمين نصبته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) في الحي الواقع بمدينة غزة شمالي القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا مقتل 10 ضباط وجنود -بينهم قائدا كتيبتين- وإصابة 21 من جنوده في المعارك التي شهدتها غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار إلى أن لواء غولاني لا يزال يخوض “قتالا شرسا” في حي الشجاعية، قائلا إن المرحلة الحالية من عمليته تعد مرحلة متقدمة في ما سماه مجهود تطهير الحي من حماس وتجريدها من قدراتها.

من جهتها، قالت كتائب القسام إنها تمكنت بالتعاون مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من إيقاع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في كمين وسط قطاع غزة بين قتيل وجريح، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 10 ضباط وجنود في المعارك التي شهدتها غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت القسام أن الكمين تخللته اشتباكات من مسافة صفر، مما أوقع جنود الاحتلال “بين قتيل وجريح”، مشيرة إلى أن مدفعيتي القسام وسرايا القدس استهدفتا المنطقة بعد ذلك بقذائف هاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت القسام أنها استهدفت 7 دبابات ميركافا إسرائيلية وناقلتي جند في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105، مشيرة إلى تدمير مقاتليها ناقلة جند بشكل كامل شرق مدينة خان يونس بقذيفة “بي-29”.

وأوضحت القسام أنها استهدفت بقذائف “الياسين 105” وعبوات شواظ، 5 دبابات ميركافا، 3 منها شرق مدينة خان يونس، ودبابتان في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إلى جانب استهدافها غرف قيادة ميدانية لجيش الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة بصواريخ “رجوم” قصيرة المدى.