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رئيس الأركان العامة الروسي يزور قوات بلاده في أوكرانيا

منذ 37 دقيقة
فاليري جيراسيموف

فاليري جيراسيموف

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قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية زار القوات الروسية في منطقة زابوروجيا الأوكرانية التي تسيطر روسيا على جزء منها.

وأضافت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن جيراسيموف تفقد أحد مراكز القيادة وشدد على أهمية توجيه ضربات وقائية ضد القوات الأوكرانية.

ضربات على خاركيف

قال مسؤولان في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، في وقت متأخر، الاثنين، إن طائرات مسيرة ضربت مناطق مأهولة بالسكان في المدينة، وأَضافوا أن إحدى الطائرات دمرت طابقين في سكن مبيت لطلاب كلية.

وقال فولوديمير تيموشكو رئيس شرطة منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا إن هجومين وقعا أثناء الليل أحدهما على الكلية والآخر في وسط المدينة.

وأضاف لمحطة تلفزيونية عامة أن شخصا أصيب في وسط المدينة.

وتحدث إيهور تيريخوف رئيس بلدية المدينة عن ثلاثة هجمات.

    المصدر :
  • رويترز

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